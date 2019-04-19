Валерия Белова

19 апреля 2019, 16:02

ПолитикаОбществоЗдоровье и среда

Пятидневка, учеба в одну смену, полчаса на обед – в Казани разрабатывают проект «Здоровая школа»

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ПолитикаОбществоЗдоровье и среда

Пятидневка, учеба в одну смену, полчаса на обед – в Казани разрабатывают проект «Здоровая школа»

Фото: архив/Рамиль Гали, Валерия Белова

Директора школ, врачи, родители и депутаты разрабатывают концепцию школьного образования и питания, которая поможет сохранить здоровье детей.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Валерия Белова). Сделать пятидневку, убрать вторые смены, сдвинуть начало учебного дня, отменить домашнее задание в младших классах и создать релакс-комнаты в школах предложили школьники, их родители, врачи, учителя и директора образовательных учреждений.

Разработку концепции школьного образования в Казани запустили кураторы федерального проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Депутаты и директора школ проводят профилактическую акцию «Здоровая школа», в которой участвуют 21 казанская и 6 республиканских школ.

Все это время все участники акции, от учеников до депутатов, ищут правильные решения и компромиссы в организации учебного процесса.

«За последние семь лет демографическая ситуация в нашей республике сложилась достаточно благоприятная. Отмечается стабильный рост рождаемости, на фоне снижения уровня смертности населения, снижения младенческой смертности. Это обеспечило увеличение доли детского населения в популяции с 18,9% до 20,6%. На 31 декабря 2018 года численность детского населения в Республике Татарстан составила 826 тыс. 872 ребенка. За последние семь лет детей в Татарстане стало почти на 100 тыс. больше, при этом ресурсы детского здравоохранения остались на прежнем уровне», – констатировала во время заседания регионального актива проекта руководитель Республиканского центра медицинской профилактики Римма Садыкова.

Сегодня во время дискуссии медики заявили о серьезной проблеме среди учеников. За последние три года первичная заболеваемость среди школьников выросла на 30,2%. Причем старшеклассники на 37% чаще страдают заболеваниями, чем первоклассники.

«В последнее время замечается тенденция – классы и школы переполнены. Естественно, вопрос сохранения здоровья ребенка с каждым днем становится все более острым. Вместе с увеличением контингента обучающиеся, школы перешли на двусменный режим работы. Это отрицательно сказывается на здоровье детей. Использование новых форм и технологий обучения, интенсификация учебного процесса привели к значительному росту количества детей, неспособных полностью адаптироваться к школьным нагрузкам. Соответственно выдвигаются принципиально новые требования к профессиональной деятельности учителя», – объяснила директор казанской гимназии № 6 Ольга Баклашова.

Всего в Татарстане функционируют 1392 общеобразовательных учреждения с учетом коррекционных. Таким образом правительству предстоит реорганизовать учебный процесс и школьный досуг для 414 тыс. 563 школьников Татарстана.

«Что касается нашей школы, то каждый год мы принимаем до 250 первоклассников, и насколько они будут здоровыми через 11 лет, зависит от нас всех с вами», – добавила Ольга Баклашова.

Кураторам федерального проекта «Здоровое будущее» в Татарстане предстоит решить в республиканских школах проблемы с питанием, с режимом дня, учебной и физической нагрузкой.

«Охрана здоровья подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений в деятельности государства. В настоящее время среди приоритетов развития государства выделяется развитие системы школьной медицины, формирование здоровьесберегающего пространства в школе и семье», – отметил депутат Казанской городской Думы, региональный координатор ФПП «Здоровое будущее» в РТ, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

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