Татар-информ

19 апреля 2019, 17:38

Культура

Актеры театра им. Качалова прочтут стихи казанских авторов в «Зимнем трамвае»

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Культура

Актеры театра им. Качалова прочтут стихи казанских авторов в «Зимнем трамвае»

Фото: Александр Эшкинин

Премьеры спектакля состоятся 2, 4, 18 и 25 мая на малой сцене театра.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Театр им. В. Качалова готовит премьеру — музыкальный экспериментально-поэтический спектакль «Зимний трамвай», посвященный 100-летию образования ТАССР. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на итоговой репетиции постановки и разузнал, как идет подготовка к показу.

Спектакль «Зимний трамвай» представят на суд казанского зрителя в майские праздники — 2 и 4 мая, а после — 18 и 25 мая. Сейчас же артисты усиленно готовятся к предстоящей премьере — репетируют мизансцены и дополняют образы необходимыми деталями. Всего в постановке задействовано 19 актеров театра Качалова, а также 5 музыкантов.

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«Обычно спектакли в театре Качалова очень дорогие. Но этот спектакль создан своими силами, например, костюмы — это обычная повседневная одежда. Все сделано очень минималистично, но несмотря на это, спектакль продуман до малейшей детали», — рассказал корреспонденту PR-менеджер театра Александр Чернов.

«Давай поедем на трамвае», — говорит со сцены актриса Ксения Храмова. Режиссер спектакля, Народный артист РТ Илья Славутский поправляет интонацию, просит расставить необходимые акценты. В то же время Георгию Логинову подбирают новые штаны — белые не подходят к образу, который, по мнению режиссера, гениален. Работа не прекращается ни на минуту — художественная группа шлифует мелкие недоработки и добавляет яркие детали, чтобы удивить зрителя.

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В спектакле поэтическая часть перекликается с танцевальной — влюбленные парочки начинают кружить друг друга в танце, как вдруг останавливаются и вновь продолжают читать стихи. «Казань — котел», — читает Ирек Хафизов стихотворение Николая Беляева, за которым следует небольшой вокальный сюрприз для зрителей.

«Зимний трамвай» написан для малой сцены — так называемой black box площадки, трансформируемой в зависимости от творческого замысла и количества зрителей. Он соткан из множества историй, повествующих о любви и поиске счастья. События развиваются в обычном казанском трамвае, который становится местом встреч и расставаний. В основу сценария легли произведения татарстанских авторов, среди которых Альбина Абсалямова, Сергей Говорухин, Айрат Бик-Булатов, Олеся Балтусова и многие другие. Сопровождать стихотворные композиции будет фото- и видеоряд с изображениями казанских пейзажей.

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По мнению режиссера постановки Ильи Славутского, проект уникален и не имеет аналогов. «Это абсолютно уникальный и эксклюзивный проект. Он полностью состоит из поэзии казанских авторов, песни тоже написаны нашим композитором Ляйсан Абдуллиной. Это от начала и до конца — абсолютно наш продукт, аналога которого нет», — поделился спикер с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Над составлением литературной композиции работала целая команда — литрук театра Диляра Хусаинова, поэтессы Альбина Абсалямова и Алена Каримова. Они составляли возможные текстовые конструкции, которые режиссеру удалось объединить в единую историю.

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«Если это разъединить, то все это станет просто отдельными стихами. Но у нас они соединились и стали пьесой. На самом деле, это архисложная вещь — создать спектакль из ничего. Обычно он возникает из какого-то литературного произведения, а здесь он создан с нуля. Мы собирали по крупиночке, очень тщательно, примеряли, пробовали, соединяли», — добавил собеседник агентства.

Уникальность постановки, по мнению Ильи Славутского, заключается еще и в том, что все действия разворачиваются в пространстве малой сцены, то есть зрители находятся на расстоянии вытянутой руки от актеров.

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«Зритель оказывается вовлеченным в действо, потому что такой интимный камерный разговор предполагает очень плотное его участие в происходящем. Зрители будут буквально дышать вместе с артистами. Я считаю, что это очень трепетный и нежный проект», — заключил Илья Славутский.

«Давай поедем на трамвае», — слышится со сцены. Актеры вновь и вновь играют мизансцену, чтобы отточить ее и исправить ошибки, на которые указал режиссер. До отправления «Зимнего трамвая» в путь осталось совсем немного времени — порядка двух недель. В театре отмечают, что постановка войдет в репертуар, и не исключают возможности, что в дальнейшем представят ее на каком-либо фестивале.
 

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