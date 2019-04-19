Балтусова, Силкин, архитекторы и реставраторы станут лекторами «Школы горожанина» в «Штабе»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В казанской резиденции креативных индустрий «Штаб» с 25 апреля стартует лекторий «Школа горожанина — история и наследие Казани». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Лекции будут посвящены историческому наследию города, специфике его управления и экономики на примере реальных практик. На лекциях пойдет речь также о культуре, экологии, домовладении и ЖКХ. В рамках «Школы горожанина» выступят помощник Президента РТ Олеся Балтусова, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков, архитекторы и реставраторы.

Тема первой лекции, которая пройдет 25 апреля в 19 часов, — развитие современного исторического города в России и мире.

Мероприятия «Школы горожанина» будут проходить каждый четверг до 11 июля, за исключением майских праздников. Посещать лекции можно бесплатно, тем, кто не пропустит ни одной, выдадут сертификат о получении дополнительного образования. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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