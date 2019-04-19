Правительство РФ поможет регионам быстрее тратить федеральные деньги

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Правительство РФ выступило с инициативой, которая поможет регионам быстрее тратить средства из федерального бюджета. Для этого Правительство ограничит сроки заключения соглашений о межбюджетных трансфертах и позволит регионам заключать их сразу на три года, пишет газета «Ведомости».

Предполагается ограничить период заключения трансфертных соглашений на уровне «регион – муниципалитет» 15 днями. Благодаря этому деньги федерального бюджета смогут быстрее превращаться в новые дороги, поликлиники и детские сады.

Отметим, что в настоящее время контракты на стройку часто заключают уже после окончания строительного сезона, потому что процедура затягивается: сначала Министерство финансов РФ и субъект Федерации подписывают соглашение, затем регион подписывает такое же соглашение с муниципалитетом и бюджетными организациями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2019 году Татарстану уже выделено 751,2 млн рублей из средств федерального бюджета по программам Министерства экономического развития России. В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» республика получит из федерального бюджета 1 млрд 129 млн рублей, рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

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