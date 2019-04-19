В аэропорту «Казань» пьяную дебоширку сняли с самолета, готовившегося к вылету в Дубай

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В аэропорту «Казань» с готовившегося к вылету в Дубай самолета сняли пьяную дебоширку, сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что на борту рейса Дубай – Казань требуется присутствие полицейских. На месте выяснилось, что пьяная 27-летняя женщина ведет себя неадекватно по отношению к экипажу и пассажирам, нецензурно выражается», – рассказали в полиции.

В итоге нарушительницу сняли с рейса и доставили в линейное отделение полиции, где в отношении нее составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Женщине грозит арест на срок до пятнадцати суток.

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