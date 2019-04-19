Минниханов: Нацпроекты качественно изменят жизнь людей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Реализация национальных проектов должна привести к качественному изменению жизни людей. Об этом на совместном совещании финансовых органов по итогам I квартала 2019 года в Кабмине РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы должны не только получить деньги и потратить их — это должно дать качественное изменение жизни, люди должны это почувствовать. Нельзя допускать неэффективного использования средств», — отметил Минниханов.

По его словам, Татарстан должен получить тот эффект, на который нацелены нацпроекты. Этот вопрос должен быть на контроле отраслевых министерств, подчернул Президент РТ.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации нацпроектов в РТ на 2019 год составляет 19,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 15,1 млрд рублей, бюджета РТ — 4,5 млрд рублей. За I квартал на реализацию нацпроектов направлено 1,8 млрд рублей.

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