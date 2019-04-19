Метшин отправил чиновников обедать в школьные столовые

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома и городской Думы пообедать в 162 городских школах, чтобы проверить качество еды и выявить проблемы, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

«Весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать», — сказал Метшин.

Выявленные в школьных столовых проблемы планируется решить за время летних каникул. В результате школьники будут питаться горячими и полезными обедами, считает мэр.

В настоящее время 21 казанская школа и 6 школ республики участвуют в профилактической акции «Здоровая школа».

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