Татар-информ

19 апреля 2019, 16:00

Экономика и финансыПроисшествия

КАМАЗ распространил опровержение информации о загорающихся на ходу «НЕФАЗах»

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Экономика и финансыПроисшествия

КАМАЗ распространил опровержение информации о загорающихся на ходу «НЕФАЗах»

Фото: архив/Александр Эшкинин

Причиной пожара 8 декабря 2018 года в ООО «Агромир» стало возгорание в производственном здании.

(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» распространило опровержение информации о загорающихся на ходу «НЕФАЗах» и пригрозило судом распространителям фейков.

Поводом для распространения заявления стали сообщения, появившиеся накануне в ряде СМИ и в мессенджерах. В них утверждалось, что автобусы «НЕФАЗ» не безопасны для пассажиров и могут загореться прямо во время поездки. КАМАЗ официально заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Все автобусы на газе, выпущенные на дочернем предприятии – ПАО “НЕФАЗ“, полностью соответствуют нормам безопасности. Это подтверждают результаты сертификационных испытаний, – отмечается в письме. – За многие годы эксплуатации свыше 2 тыс. автобусов не было ни одного случая возгорания по причине конструкторских или производственных недостатков».

Что же касается ЧП, которое случилось 8 декабря прошлого года в ООО «Агромир», то тогда причиной пожара стало возгорание в производственном здании. В результате сгорел газовый автобус «НЕФАЗ-5299-40-57», а также другое имущество. Этот факт подтверждается данными экспертной службы ГУ МЧС России по РТ.

При этом страховая компания выплатила владельцу компенсацию за сгоревший автобус, признав случай страховым. Это весьма показательно, так как страховка не распространяется на производственные или конструкторские дефекты, подчеркивается в обращении.

КАМАЗ также опроверг заявление о затягивании сроков ремонта автобусов. По утверждению пресс-службы компании, полномочия по оперативному решению технических проблем компания передала казанским ПАТП-2 и ПАТП-4, а также подключила к обслуживанию одного из самых лучших своих дилеров – ООО «Автодормоторс». «Контроль за местонахождением каждого газового автобуса ведется через спутниковую навигацию в ежедневном режиме. Он подтверждает, что все автобусы выходят на линию в соответствии с графиком», – отмечают на заводе.

Кроме того, ПАО «КАМАЗ» предупреждает, что распространение недостоверной информации наносит урон деловой репутации его дочернего предприятия. Поэтому компания оставляет за собой право привлечь распространителей к ответственности.

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