Герой Советского Союза Борис Кузнецов проводил новобранцев Лаишевского района в армию

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Традиционное мероприятие «День призывника» состоялось в районном доме культуры Лаишевского района. Праздничный концерт начался с выноса государственных флагов России и Татарстана. Оркестр Казанского высшего танкового командного училища исполнил гимны России и Татарстана, пишет газета «Камская новь».





День призывника состоялся при участии почетных гостей – Героя Советского Союза Бориса Кузнецова и его супруги, первого замруководителя исполкома Лаишевского района Андрея Карсалова, представителей духовенства, родителей призывников, а также учащихся школ и техникума.





По традиции молодым защитникам вручили подарки – командирские часы от имени главы района Михаила Афанасьева. Андрей Карсалов пожелал ребятам достойно служить и найти надежных товарищей-сослуживцев. Борис Кузнецов призвал будущих солдат не забывать о подвигах их предков и быть готовыми защитить родную землю. Имам-хатыйб Зуфар-хазрат также обратился к призывникам с напутственным словом.



Трогательная речь была произнесена от солдатских матерей. Ее озвучила начальник организационно-общего отдела исполкома Лаишевского района Светлана Барышева. В этом году она провожает на службу сразу двоих сыновей – Артема и Максима. От имени призывников они пообещали с честью пройти все тяготы армейской службы.



В преддверии 74-й годовщины Великой Победы состоялась премьера клипа на песню в исполнении Анжелики Аракелян «Чтобы не было войны». Музыкальное видео посвятили Борису Кузнецову. Перед призывниками на сцене выступили артисты Лаишевского района, а также артисты в погонах из Казани.

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