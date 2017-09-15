Татар-информ

19 апреля 2019, 18:22

ОбществоСельское хозяйство

В Казани сельхозярмарки традиционно пройдут на 16 площадках

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ОбществоСельское хозяйство

В Казани сельхозярмарки традиционно пройдут на 16 площадках

Фото: архив/Рамиль Гали

Торговля продовольственными товарами по доступным ценам будет организована также в Набережных Челнах, поселках Октябрьский и Осиново.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). На сельскохозяйственных ярмарках в Казани и Набережных Челнах горожанам предложат продовольственные товары по доступным ценам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, в субботу, 20 апреля, в Казани, в поселках Октябрьский (технополис «Новая Тура») и Осиново (торговый центр «Радужный») Зеленодольского муниципального района, а также в Набережных Челнах будут организованы сельхозярмарки, которые начнут работать с 6 часов утра.

Хозяйства, фермеры, владельцы частных крестьянских подворий, предприятия АПК предложат горожанам продукцию сельского хозяйства и продовольственные товары.

«Как правило, цены на продукты на этих субботних сельхозярмарках ниже, чем в торговых сетях», – сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

По его словам, на торговых площадках будет представлен широкий ассортимент продуктов. Это, в частности, картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый и другие овощи, мясо скота и птицы, колбасные изделия, куриные яйца, мука, крупы, макаронные изделия, мед, сахар, молоко на разлив и молочные продукты, масло сливочное, сыры, хлеб и кондитерские изделия, другие продовольственные товары.

Адреса ярмарочных площадок, где будет организована торговля сельхозпродукцией, указаны на сайте Минсельхозпрода РТ.

В Казани ярмарки пройдут по адресам: ул. Ленинградская, д. 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); площадка рядом с пересечением улиц Карима Тинчурина и Татарстан; ул. Краснококшайская, д. 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»); ул. Батыршина, д. 20; пр. Хусаина Ямашева, д. 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Рихарда Зорге, д. 66, корп. 1 (бывшее помещение продуктового лабаза рынка «Олимп»); ул. Агарная, д. 2 (открытая площадка Агропромышленного парка «Казань»); ул. Липатова, д. 7 (поселок Дербышки); площадка рядом с пересечением улиц Беломорская и Гудованцева; ул. Дементьева, д. 7; ул. Ильича, д. 1, корп. 1 (поселок Юдино); ул. Шамиля Усманова, д. 1; ул. Академика Лаврентьева, д. 10; ул. Юлиуса Фучика, д. 72; ул. Закиева, д. 12; площадка рядом с пересечением улиц Ломжинская и Юлиуса Фучика.

«В минувшую субботу, 13 апреля, на сельхозярмарки в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района сельхозпроизводители и предприятия пищевой промышленности завезли товаров на 51,6 млн рублей», – заметил Анатолий Никитин.

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