Адмиралтейская слобода примет эстафету субботников «#НаМетле»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 20 апреля, Адмиралтейская слобода Казани примет эстафету профессиональных субботников «#НаМетле». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Желающих принять участие в мероприятии ждут к 9 часам утра в Саду рыбака и во дворах дома № 1 по улице Минусинская и дома № 11 по улице Клары Цеткин.

В рамках субботника будет организован раздельный сбор мусора – перерабатываемые и неперерабатываемые отходы будут складывать в разные мешки.

«На всех площадках будут организованы конкурсы и активности, традиционно самых активных участников ждут приятные подарки», – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завтра же в Горкинско-Ометьевском лесу состоятся центральный субботник «Эковесна 2019» и акция по посадке деревьев.

Впоследствии субботники эстафеты «#НаМетле» пройдут в поселке Юдино (24 апреля), в парках Кировского и Московского районов (27 апреля), в микрорайоне Жилплощадка, на Северном вокзале и в жилом массиве Левченко (15 мая), а также на озере Изумрудное, Нижнезареченской и Кировской дамбах (18 мая), информирует пресс-служба мэрии Казани.

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