В выходные Татарстан ждет теплая погода

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В предстоящие выходные Татарстан ждет теплая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем завтра, 20 апреля, местами на территории республики будет переменная облачность, будет идти слабый дождь. Ожидается также слабый северный и северо-западный ветер. Воздух прогреется до 7 — 12 градусов тепла.

В воскресенье, 21 апреля, татарстанцев ждет переменная облачность, осадков не будет, сохранится слабый северо-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до −2..+3 градусов, а днем поднимется до 9 — 14 градусов тепла.

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