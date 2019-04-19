(Набережные Челны, 19 апрля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах придорожную мечеть оформят в стиле хай-тек, сообщили в местном мухтасибате.

Имам-мухтасиб Альфас хазрат Гайфуллин вместе с мусульманским активом города ознакомился с ходом строительства придорожной мечети «Яр Чаллы».

Строительство молельного дома «Яр Чаллы» началось в мае прошого года в районе Орловского кольца. Обращаясь в муниципалитет с просьбой о выделении земельного участка, местные мусульмане подчеркивали, что в Автограде практически отсутствуют придорожные мечети. Между тем, федеральная трасса М7, часть которой пролегает буквально в черте города (речь идет о Первой дороге — прим. Т-и.), активно используется дальнобойщиками и челнинскими автомобилистами, среди которых немало мусульман. А совершать намазы им подчас негде.

Кроме того, как стало известно, в этой части городе будет построен новый жилой микрорайон «Орловское поле». Мечеть будет востребована и его будущими жителями, полагают в мухтасибате.

Возведение мечети идет ударными темпами. Строители уже поставили стены, сейчас завершают кровельные работы, скоро приступят к внутренней отделке объекта. В дизайне молельного дома будут присутствовать элементы хай-тека, поскольку мечеть, построенная вХХI веке, дожна соотвествовать духу времени, считают в мухтасибате.

Распахнет свои двери мечеть перед мусульманами уже в начале лета, обещают строители.

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