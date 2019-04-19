Водителя легковушки после взрыва в Нижнекамске в состоянии шока доставили в больницу

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске водителя легковушки, в которой взорвались кислородные баллоны, в состоянии шока доставили в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Состояние пациента, доставленного в приемный покой Нижнекамской ЦРБ, оценивается как "средней степени тяжести". Врачи диагностировали травму грудной клетки. Пациент находится в состоянии шока. Сейчас мужчина проходит все необходимые обследования, после чего будет принято решение о его госпитализации для дальнейшего наблюдения», – объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что взрыв произошел при запуске автомобиля в Нижнекамске сегодня днем около дома № 14 по улице Тихая аллея.

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