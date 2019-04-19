Программу о проблемах татарской молодежи снимут в формате 4К с помощью дрона

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Министерство культуры РТ ищет подрядчика для съемок телепередачи о проблемах татарской молодежи. На съемки из бюджета республики выделят 330 тыс. рублей, говорится на сайте госзакупок.

Видео в формате 4К будут записывать семь камер, в том числе и камера на квадрокоптере. В качестве режиссера пригласят творческого человека с «опытом работы телесъемок для создания новой картины на телевидении Татарстана».

Программа должна будет привлечь внимание общественности к молодежи. Ей предстоит пропагандировать здоровый образ жизни, татарский язык и ценности Татарстана. Кроме того, она станет площадкой для творческой молодежи, отмечается в конкурсной документации.

В пресс-службе Министерства культуры РТ сообщили, что огласят детали проекта только после того, как станет известен победитель торгов.

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