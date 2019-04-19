В Казани соберутся организаторы летнего отдыха со всей России

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). С 22 по 24 апреля в Казани впервые пройдет Всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей «Лучшие практики. Современные тенденции», сообщают организаторы.



Конференция станет площадкой для изучения, обобщения и распространения лучших региональных практик в реализации программ профильных смен детского отдыха.



Участникам будет представлен опыт Татарстана в сфере организации летнего отдыха. Республика является одним из лидеров по стране в этом направлении.



Коллегам будет представлена программа капитального ремонта «Лето – детям», которая стартовала при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Кроме того, на площадке конференции Министерство по делам молодежи представит онлайн-сервис по продаже путевок. Ведомство анонсировало его на своей итоговой коллегии в январе текущего года.



В предстоящей конференции примут участие представители более 50 регионов страны – региональные министры, руководители учреждений, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей, руководство федеральных и региональных здравниц, специалисты, методисты и другие.

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