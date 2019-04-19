Более ста подростков со всего Татарстана мерились силами в автомастерстве и знаниями ПДД

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Более ста подростков из 32 городов и районов Татарстана мерились силами в автомастерстве и знаниями ПДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Накануне в Казани состоялся республиканский конкурс по автомногоборью среди команд юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет, в котором приняли участие более 100 подростков из 32 городов и районов Татарстана. Организаторами конкурса выступили Минобрнауки Республики Татарстан, УГИБДД МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения», ТРО ОО «Всероссийское общество автомобилистов», ЧОУ ДПО «Детская юношеская автомобильная школа», РОГО «ДОСААФ Республики Татарстан».

Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров, который в своем выступлении отметил, что в республике уделяется большое внимание развитию юношеского автомобильного движения. «С открытием детских юношеских автошкол, проведением конкурсов знатоков ПДД и водительского мастерства связаны наши надежды на повышение безопасности и культуры вождения подрастающего поколения», – отметил Шамиль Гафаров.

Конкурс прошел как в личном, так и в командном зачетах. Юные автолюбители соревновались в знаниях правил дорожного движения, а также продемонстрировали свое мастерство в виртуозном управлении автомобилем на время.

По итогам конкурса в личном зачете лучшим стал Илья Туманин. Вторую ступень пьедестала занял Тимур Галиев, «бронзу» по праву получила Лиана Халимова. Все трое победителей – из Казани.

Среди команд первое место завоевала «Детская юношеская автомобильная школа» из Казани. Второе место и «серебро» получили ребята из чистопольского филиала «Детской юношеской автомобильной школы». На третьем месте – юные автолюбители из ДОСААФ Арского района.

Все победители получили памятные дипломы, кубки и ценные призы.





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