(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пройдет мусульманский детский Garage sale, сообщает Набережночелнинский мухтасибат.

3 мая в преддверии священого месяца Рамадан детско-молодежный клуб «Хазина» и мечеть «Нур-Ихлас» проведут детскую ярмарку в формате Garage sale. На ней продавцами и покупателями станут дети. Это будет веселая игра «в магазин» — с настоящими товарами и деньгами, обещают организаторы. На площадке Garage sale каждый ребенок сможет создать свой магазин, украсить прилавок и попробовать себя в роли торговца и клиента.

В Набережных Челнах и раньше проводились детские ярмарки. Обычно их участники сюда приносили игрушки, поделки, книжки, которые могли бы заинтересовать покупателей.

Юные челнинцы будут не только учиться зарабатывать деньги, но и жертвовать их на благо общества. Собранные средства пойдут в помощь семье, воспитывающей ребенка с ограниченными физическими возможностями.

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