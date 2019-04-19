Не закрыла дверь вагона: В Казани суд оштрафовал проводницу, из-за которой погибла пассажирка поезда

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Московский районный суд Казани обязал проводницу выплатить 60 тысяч рублей штрафа. Женщина забыла запереть дверь вагона, из-за чего из него выпала пассажирка и погибла.

По версии следствия, когда в ноябре прошлого года от поезда, следовавшего в Москву из Ижевска, на станции «Канаш» отцепили часть состава, проводница не заперла торцевую дверь последнего вагона. Позднее одна из пассажирок попыталась перейти в другой вагон, открыла дверь и выпала на рельсы. Женщина получила тяжелые травмы, из-за чего осталась лежать на железнодорожных путях и погибла под колесами состава, двигавшегося следом.

Еще до начала судебного заседания подсудимая рассказала, что такое с ней произошло впервые и она очень переживает о случившемся. По ее словам, в тот злополучный день пассажирка выпила в ресторане поезда, после чего захотела выйти в тамбур вагона покурить. Именно в этот момент и произошла трагедия.

«Мне было жалко ее высаживать. Обычно мы высаживаем пассажиров, когда жалуются другие», – сказала проводница.

Как оказалось, 50-летняя проводница из Ижевска имеет серьезный стаж, никаких нареканий к ее работе никогда не было. Сегодня она специально приехала в Казань, чтобы выслушать приговор.

Во время судебного заседания адвокат зачитала характеристики подсудимой. Коллеги отзывались о ней, как о добросовестном и ответственном работнике, а следователь в своем выступлении ходатайствовал о прекращении уголовного дела.

«В настоящее время от подозреваемой поступило ходатайство о прекращении уголовного дело и о назначении судебного штрафа. Женщина во время очной ставки с потерпевшими принесла им свои извинения. Извинения были приняты. К тому же, она свою вину в совершении преступления признала», – сказал следователь.

Супруг и дочь погибшей, возражать против ходатайства следователя не стали. Когда судья попросила девушку выступить с последним словом, она расплакалась. Единственное, о чем она попросила суд – назначить подсудимой максимальный размер штрафа. У погибшей еще остался 12-летний сын.

В своем последнем слове подсудимая вновь попросила у родственников прощения.

«Я очень извиняюсь. Я никак не хотела, чтобы так произошло. Я сама очень переживаю», – сказала подсудимая.

Так как подсудимая раскаялась и готова выплатить моральную компенсацию родственникам погибшей, суд уголовное дело прекратил и назначил ей судебный штраф.



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