Часть жителей двух районов Казани в субботу останется без света

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 20 апреля, часть жителей Вахитовского и Кировского районов Казани на время останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города свет отключат с 9 до 17 часов в домах по улице 2-я Привольная с 14-го по 40-й, в доме № 26 по улице Вишневского, в домах №№ 3, 4, 8, 8а, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Пехотная, в домах по улице Ремесленная с 4-го по 29-й, а также в доме № 30а по улице Суконная.

При этом в Кировском районе электроэнергии не будет с 8 до 17 часов по следующим адресам: 2-й Красочный переулок, дд. 18, 20, 21, 22, 23 и 23а; ул. Алан, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22 и 24; ул. Залесная, дд. 32, 52, 62, 50, 42, 48, 40, 38, 36, 20, 56, 54, 34, 58, 60, 44, 46, 32, 52 и 64; ул. Красочная, дд. 1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 17а, 20 и 21; ул. Мастеров, дд. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 34.

Кроме того, электричество в это же время отключат в домах №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 по улице Оружейников, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26а, 27, 29, 30, 31 и 33 по улице Пороховая, №№ 1а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и 36 по улице Свияжская, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 по улице Юлдаш.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.

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