Юные экологи Казани в зеленых и оранжевых жилетах устроят флешмоб «ЭКОmove» на Баумана

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). 22 апреля, в Международный день Земли, детская общественная организация «Дети Казани» проводит флешмоб «ЭКОmove» для активистов детских общественных объединений, сообщает Управление образования исполкома Казани.



Цель флешмоба – привлечь внимание общества к проблемам загрязнения окружающей среды и необходимости уборки территорий, а также формировать и воспитать бережное отношение к природе у подрастающего поколения.



150 самых активных представителей детских общественных организаций со всех районов города приедут на улицу Баумана 62/9 в светоотражающих жилетах оранжевого и зеленого цвета, где состоится массовый танец «Школьники России». В рамках флешмоба будет организован сбор батареек.



Флешмоб «ЭКОmove» – старт экологических акций в парках районов города, которые пройдут с 23 по 28 апреля. Официальный хештег акций #экоmovekzn.



Начало флешмоба на Баумана в 15.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.