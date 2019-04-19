Ведущего перевозчика между Кипром и РФ определили в Минтуризма Кипра

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Авиакомпания «Россия» сохранила лидерство по объему воздушных перевозок из российских аэропортов на Кипр.

По итогам 2018 года компания «Россия» выполнила наибольшее количество рейсов и перевезла больше всего пассажиров из России на Кипр и обратно. На долю перевозчика приходится 40% пассажирооборота между двумя странами, следует из данных Министерства туризма Кипра. Самолеты «России» за год 1,5 тыс. раз слетали на Кипр и обратно.

«Россия» совершает рейсы в аэропорты Пафоса и Ларнаки из Москвы, Санкт-Петербурга и десяти других городов – Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Новосибирска, Казани, Перми, Челябинска, Тюмени и Омска.

Все полеты совершаются на комфортабельных лайнерах Airbus А320 и Boeing 737-800. Также на этих рейсах задействованы крупнейшие авиалайнеры России – Boeing 747 и Boeing 777-300. На борту пассажиров ждет привычный высококачественный сервис регулярных рейсов «России».

В 2019 году авиакомпания планирует сохранить на прежнем уровне объем перевозок между российскими и кипрскими аэропортами. Летом ввиду большого спроса на это направление ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга будут выполняться на самолетах повышенной вместимости Boeing 737-800. Ежедневные рейсы также будут выполняться из Москвы и Екатеринбурга.

Партнерский материал.

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