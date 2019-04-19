(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах наградили авторов лучших миниатюрных моделей автомобилей «КАМАЗ». Специальная номинация на конкурсе, состоявшемся в рамках VIII Всероссийского слёта моделистов, была учреждена в честь 50-летия автогиганта, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Всего в юбилейной номинации заявились десять участников. Лучшие модели отбирались по следующим характеристикам: качество сборки, покраски, детализация и реалистичность.

В результате макетом-победителем признан самосвал «КАМАЗ-65801» Михаила Назарова из Казани. Эта модель была выполнена в масштабе 1:43. Работа над миниатюрной копией самосвала КАМАЗ-65801 заняла около месяца. Оригинал грузовика победитель конкурса приметил два года назад на тест-драйве в Казани. Опыт Михаила Назарова в сфере моделирования – около 25 лет.

Второе место завоевал казанец Денис Минулин за лесовоз с краном-манипулятором. Третье – Артур Шайгарданов из Бугульмы за макет бортового автомобиля «КАМАЗ-6350».

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