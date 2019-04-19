Глава АО «Татмедиа» о подписке: «Нам пророчат смерть уже лет пять, но продукция востребована!»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в АО «Татмедиа» состоялась торжественная церемония награждения лучших почтальонов и отделений связи республики по итогам подписки на первое полугодие 2019 года. Денежные призы и цветы победителям конкурса вручил генеральный директор медиакомпании Андрей Кузьмин.

«Как я и обещал полгода назад при подведении итогов прошлой подписки, мы значительно увеличили количество номинантов. Конечно, условия работы у всех разные, но общей остается сама работа, которую проводит почтальон. Ему не только требуется обойти огромное количество домохозяйств, домов, подъездов, но и зачастую приходится быть психологом – разговаривать с людьми, убеждать. Традиционно у нас в стране почтальон как жилетка, которой можно все рассказать, но, к сожалению, получают они не как практикующие психологи. Мы это понимаем и пытаемся со своей стороны вас стимулировать с помощью этого конкурса», – обратился Андрей Кузьмин к приглашенным на церемонию сотрудникам «Татарстан Почтасы».

Он напомнил, что конкурс среди почтальонов и отделений связи проводится уже 11-й раз. По итогам подписки на первое полугодие 2019 года в нем приняло участие 41 почтовое отделение. Денежные призы присуждались как индивидуально (по 15 тыс. рублей), так и коллективно – на отделение (по 30 тыс. рублей).

«Самое главное – вам не должно быть стыдно за тот контент, который вы распространяете, потому что его пишут настоящие профессионалы. Не передергивая факты, не гонясь за жареными вещами, чернухой и прочим. Такую продукцию предлагать подписать не стыдно. И, несмотря на все инсинуации, на нечестную критику в наш адрес, на передергивание фактов конкурентами, которые нам пророчат смерть уже лет пять, наша продукция остается востребованной – она честная, профессиональная, точная. Правда, не скажу, что оперативная, потому что появилось много новых инструментов информации», – сказал глава АО «Татмедиа».

Он также поблагодарил за поддержку и сотрудничество «Татарстан Почтасы», подчеркнув, что «друг без друга в районах и деревнях не выжить».

Лучшими сельскими почтальонами первой половины 2019 года стали Нурия Басыйрова из Актанышского района (увеличила объем подписки на 32%), Екатерина Зайнуллина из Балтасинского района (прирост подписки – 12%) и Нурсина Зиганшина из Черемшанского района (плюс 39% подписки).

Лучшими почтальонами малых городов стали Нурия Шакурова из Мамадыша (с приростом подписки в 1%) и Надежда Кольцова из Чистополя (плюс 9%).

Лучшими признали отделения почтовой связи Октябрьского в Верхнеуслонском районе (прирост 19%), Нового Алимова в Актанышском районе (прирост 9%), Мамадыша (плюс 29%), Среднего Кушкета Балтасинского района (6% к прежней подписке) и Нового Ильмова в Черемшанском районе РТ (с приростом 66%).

В номинации «Лучший тираж по журналам» награждены отделения в Мендюше Арского района (прирост 29%) и в Ядыгере Кукморского района (плюс 24%).

«“Татмедиа” не вошло в досрочную подписку на второе полугодие 2019 года, и сейчас за два месяца нам предстоит набрать те тиражи, которые мы раньше набирали, чтобы снова участвовать в этом конкурсе», – подвела итог церемонии награждения директор «Татарстан Почтасы» Регина Кузнецова.

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