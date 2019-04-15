ГУ МЧС по РТ: Татарстан готов к пожароопасному периоду

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Татарстан готов к весенне-летнему пожароопасному периоду. Об этом на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабинете Министров региона рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

«Межведомственной рабочей группой проведена проверка готовности Республики Татарстан и четырех муниципальных районов республики (Елабужского, Бугульминского, Мензелинского и Нурлатского) к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года. В целом Татарстан как субъект Российской Федерации готов к весенне-летнему пожароопасному периоду», – сообщил Сергеев.

По его словам, в настоящее время завершаются внеплановые проверки состояния пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих и огороднических объединений граждан, подверженных угрозе лесных пожаров.

Докладчик напомнил, что в весенне-летний период число пожаров возрастает. Так, за весенне-летний период 2018 года в республике был зарегистрирован 571 пожар. В огне погибли 23 человека, 45 человек получили травмы. При этом каждый третий пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Одной из основных причиной роста числа пожаров в это время является бесконтрольное сжигание мусора, сухой травы и стерни, добавил он.

В этом году уже произошло 145 пожаров, связанных с горением травы и мусора. Наиболее крупные пожары зафиксированы в Азнакаевском районе и в казанском поселке Победилово, а также в Актанышском, Елабужском и Нижнекамском районах.

Для ликвидации природных пожаров планируются задействовать силы и средства функциональной и территориальной подсистем РСЧС РТ в количестве 16,7 тыс. человек, а также более 2 тыс. единиц автотехники, два вертолета, один самолет, пять пожарных поездов, 20 беспилотников и один пожарный катер.

Кроме того, в целях недопущения возникновения природных пожаров в Татарстане функционирует система космического мониторинга лесопожарной обстановки, которая позволяет обнаруживать природные пожары в начальной стадии.

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