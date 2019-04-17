Андрей Кондратьев: «Избирателей волнуют темы благополучия и качества жизни»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Запрос избирателей на конкретные пути решения их проблем является особенностью нынешнего предварительного голосования «Единой России» и будущих выборов в Госсовет РТ. Такое мнение в разговоре с корреспондентами ИА «Татар-информ» привел руководитель регионального исполкома татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«Это прежде всего благополучие и качество жизни человека. Людей не интересуют общие ответы, им нужны конкретные действия», – отметил Кондратьев, говоря о специфике нынешней избирательной кампании.

По его словам, в нынешнем избирательном цикле вопросы татарстанцев к кандидатам в парламент республики носят более личный характер.

«Это специфика нынешних дебатов и всей избирательной компании – формирование искренности, открытости и готовности помочь человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Надо перестать общаться языком отчетов и докладов. Нужно говорить на актуальные темы, обсуждать те вопросы, которые волнуют жителей здесь и сейчас: походы в поликлиники к врачам узкой практики, вопросы детских садов, доступного жилья и множество других тем», – резюмировал Андрей Кондратьев.

Подробнее о праймериз «Единой России» перед выборами в Государственный Совет Татарстана можно прочитать на сайте «События».

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