Депутаты Госсовета РТ от «Единой России» исполнили 80% наказов избирателей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Депутаты Государственного Совета РТ, участвующие в процедуре предварительного голосования «Единой России», исполнили практически 80% наказов своих избирателей. Такие данные корреспондентам ИА «Татар-информ» назвал руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«Сейчас те из депутатов Госсовета, которые заявились на предварительное голосование, отчитываются за работу с 2014 года. Тогда поступило 2,5 тыс. наказов избирателей, 80% из которых были выполнены», – отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что часть вопросов была решена на местном уровне, а часть вошла в республиканские программы Правительства. Федеральные же вопросы взяли на себя депутаты Государственной Думы.

«Я считаю, что 80% – это хороший показатель», – заключил глава исполкома татарстанских единороссов.

Подробнее о праймериз «Единой России» перед выборами в Государственный Совет Татарстана можно прочитать на сайте «События».

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