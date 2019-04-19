На праймериз «Единой России» в РТ впервые внедрят электронное голосование

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). На предварительном голосовании за кандидатов от «Единой России» татарстанские избиратели впервые смогут отдать голоса в электронном виде. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

Он напомнил, что уже 26 мая в Татарстане пройдет предварительное голосование за кандидатов от единороссов, которые будут участвовать в осенних выборах в Госсовет РТ.

«В этом году можно проголосовать не только очно, на участке, но и в электронном виде. Эта система голосования привязана к системе госуслуг. Невозможно каким-то образом воздействовать на саму систему, у каждого свой личный кабинет, личные данные. Показатели электронного голосования учитываются в общем итоге и влияют на рейтинг кандидатов», – сообщил Кондратьев.

По его словам, привязка электронного голосования к системе госуслуг и личных кабинетов гарантирует соблюдение избирательных прав граждан.

«Это серьезная и защищенная система. Мы бы хотели, чтобы на этапе предварительного голосования избиратели опробовали ее. Думаю, со временем мы придем к этому и в общей системе голосования. Сейчас она работает в тестовом режиме», – подчеркнул собеседник агентства.

Заявить об участии в электронном голосовании татарстанцы смогут с 26 апреля по 25 мая. Отказаться от этой системы и прийти на участок можно за день до голосования. Это необходимо, чтобы каждый избиратель мог отдать только один голос, объяснил Андрей Кондратьев.

Подробнее о праймериз «Единой России» перед выборами в Государственный Совет Татарстана можно прочитать на сайте «События».

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