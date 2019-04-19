Внучатая племянница Ильгама Шакирова открыла кружок вокала в Высокогорском районе

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Лейсан Гареева, внучатая племянница великого татарского певца Ильгама Шакирова, которая от природы является незрячей, стала педагогом. Девушка ведет дополнительные занятия в Озерном доме культуры, учит детей петь, пишет газета «Высокогорские вести».



Неизвестно, по чьей вине Лейсан родилась незрячей, но она смогла изменить свою судьбу и стала такой, какой захотела. У девушки абсолютный слух, она играет и поет по нотам.



«Пусть хоть один ребенок из тех, кто сейчас приходит ко мне учиться музыке, дальше пойдет по этой стезе, постараюсь научить тому, что знаю и умею сама», – поделилась музыкант.



Эти уроки очень важны для Лейсан. Она говорит, что это способ самовыражения, общения с детьми, возможность передать им свою любовь к музыке и в ответ получать положительные эмоции. К слову, песни каждому ребенку подбираются индивидуально, исходя из его вокальных данных.



«Она хорошая, она добрая, целеустремленная, потому что иногда ей с нами бывает трудно, но она все равно нас учит. И у нас все получается», – поведала о своем педагоге Лиана Альмухаметова.



Директор Озерного дома культуры Эльвира Альмухаметова рассказала, что Лейсан обратилась к ней через социальные сети. С тех пор завязалась дружба, которая переросла в своего рода творческое объединение.



«Я стала ее приглашать на наши мероприятия. Лейсан исполняет очень красивые песни, с ней мы вместе поехали в ЦДК, где она тоже пела, затронув сердца многих людей», – поделилась директор заведения.



Лейсан не интересуют материальные блага. «Кроме музыки и собаки у меня ничего нет», – призналась Лейсан Гареева.



Внучатая племянница Ильгама Шакирова никогда этим не пользовалась этим «бонусом». Это принципиальная позиция семьи – настоящий талант будет признан и без помощи.

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