(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Вора, похитившего из магазина 100 рублей, 4 бутылки пива и сигареты, поймали в Нижнекамске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Первое сообщение о преступлении поступило в дежурную часть нижнекамской полиции 11 апреля. Сотрудница магазина, расположенного на улице Студенческая, сообщила, что в 21:45 в торговый зал зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 100 рублей, 4 бутылки пива и сигареты», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На следующий день по аналогичной схеме был ограблен алкомаркет, который расположен недалеко от места первого преступления. В этот раз добычей налетчика стали 11 тыс. рублей.

Уже через несколько минут после второго сообщения, подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в машине такси, на которой он скрылся из ограбленного алкомаркета.

Задержанным оказался 36-летний ранее судимый житель Нижнекамска. Полицейские изъяли у мужчины пневматический пистолет, маску с прорезями для глаз и похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на камеру видеонаблюдения попало разбойное нападение на магазин в Нижнекамске.



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