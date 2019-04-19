Полиция Набережных Челнов выяснила, кто уронил кирпич на голову 10-летнего ребенка

(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полицейские Набережных Челнов выяснили, кто уронил кирпич на голову 10-летнему мальчику. Как сообщили ИА «Татар-информ», это сделал восьмилетний сосед пострадавшего мальчика по дому из шалости.

ЧП произошло вечером возле дома 54/22. На мальчика упал кирпич, его с серьезной травмой головы доставили в БСМП.

Незадолго до случившегося восьмилетний мальчик, по словам очевидцев, из шалости выбросил бутылку с четвертого этажа подъезда. Потом оттуда же полетел кусок кирпича. По словам первоклассника, он ни в кого не целился, а просто кидался мусором. Понял, что попал в кого-то, когда услышал крик.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели беседу с родителями ребенка, а также с ним самим о недопустимости подобных выходок.

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