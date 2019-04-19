Более 50 школьников Татарстана стали призерами республиканской олимпиады юных изобретателей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Более 50 школьников стали призерами республиканской олимпиады юных изобретателей «Моя малая Родина». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Казанском государственном аграрном университете, где состоялся заключительный этап этой олимпиады.

Как отметили в вузе, в финале олимпиады участвовали 77 школьников, а наибольшее количество проектов было представлено учащимися общеобразовательных учреждений Алькеевского, Высокогорского, Бугульминского, Кукморского и Ютазинского муниципальных районов, Казани и Набережных Челнов.

Приветствуя в стенах университета юных изобретателей, проректор по научной и международной деятельности КГАУ Рустам Низамов и руководитель Центра довузовского образования и трудоустройства выпускников Гузель Фассахова пожелали участникам олимпиады успехов в защите проектов и технических решений.

Олимпиада проводилась по восьми номинациям: «Моя малая Родина», «Здоровье животных: ветеринария», «Промышленные технологии и робототехника», «Энергетика», «Технологии и образование», «Связь и телекоммуникации», «Социальные инновации», «Инновационные технологии в растениеводстве».

Среди разработок, которые презентовали школьники, были представлены модели робототехники, тракторов и сенокосилок, сельхозтехники ручного управления, интерактивных средств обучения, средства реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, инновационные теплицы, системы сбора и утилизации мусора и другие проекты.

Призерами олимпиады, занявшими 1 – 3-е места, стали 55 учащихся, всем им вручены дипломы университета.

Как отметил проректор Рустам Низамов, победители олимпиады юных изобретателей «Моя малая Родина», поступившие в этом году в Казанский государственный аграрный университет, в первый год обучения могут претендовать на именную стипендию Республиканского совета общественной организации «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан» и на материальную поддержку вуза на 1-м курсе обучения инженерного, технологического и естественно-научного направлений.

«Также победителям и призерам данной олимпиады, которые станут абитуриентами нашего университета, будут начислены 5 баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета», – добавил Рустам Низамов.

Организаторами олимпиады выступили Минсельхозпрод РТ, Республиканский совет общественной организации «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан» и Казанский государственный аграрный университет.

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