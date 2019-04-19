В Нижнекамске поймали рецидивиста, который украл дорогой алкоголь и избил продавца бутылкой

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске поймали 33-летнего местного жителя, который украл дорогостоящий алкоголь и избил продавца бутылкой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«Патрулируя улицы Нижнекамска, экипаж вневедомственной охраны городского ОВО Росгвардии получил информацию о разбойном нападении в магазине по улице Шинников. На месте происшествия работник торгового заведения сообщил росгвардейцам, что неизвестный похитил нескольких бутылок дорогостоящих алкогольных напитков. При этом мужчину-продавца, попытавшегося остановить злоумышленника, тот дважды ударил по голове бутылкой спиртного», – рассказали в пресс-службе управления.

Росгвардейцы незамедлительно начали разыскивать подозреваемого. Через некоторое время в одном из дворов был замечен мужчина, подходящий под описание. Задержанным оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Сотрудники магазина опознали в нем злоумышленника.

Мужчину передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



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