В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о профилактике и лечении сезонной аллергии

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В понедельник, 22 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Профилактика и лечение сезонной аллергии».

В мероприятии примут участие заведующий Республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов и заведующая отделением аллергологии ДРКБ Гульнара Зайнетдинова

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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