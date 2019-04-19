В ИА «Татар-информ» расскажут о переходе на информационную систему «Меркурий»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В понедельник, 22 апреля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по вопросам перехода на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в информационной системе «Меркурий».

В мероприятии примут участие заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин, начальник Государственного ветеринарного объединения Набережных Челнов Ильдар Нугуманов, ветеринарный врач Государственного ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорта Управления Россельхознадзора по РТ Ильшат Мухаметшин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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