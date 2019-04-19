Казань заняла второе место в рейтинге городов с самыми дешевыми отелями

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Казань заняла вторую строчку рейтинга городов с самыми бюджетными ценами в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Второе место рейтинга поделили четыре города: Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Здесь проживание в сутки стоит минимум 600 рублей с человека», — передает агентство данные сервиса Aviasales.

Первую строчку топа завоевал Санкт-Петербург — там за ночь в отеле придется отдать как минимум 513 рублей с человека. «Бронза» рейтинга принадлежит Перми, где стоимость проживания в гостинице начинается от 640 рублей за номер.

При составлении рейтинга эксперты рассматривали только отели с отдельными номерами, хостелы не учитывались.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.