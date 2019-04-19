Казанская школа получит «Верботон» для обучения слабослышащих детей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казанская школа-интернат имени Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья получит уникальный аппарат «Верботон» для обучения слабослышащих и глухих детей русскому языку. Оборудование стоимостью более 1 млн рублей появится в школе уже в мае. Оно позволит школьникам слышать и ощущать интонации и звуки, эффективно учить язык.

«Широкий диапазон низких и высоких частот “Верботона“ позволяет детям четко воспринимать звуки. Они надевают наушники и слышат педагога. Имеется также элемент, который заставляет стол вибрировать. Это помогает научить детей говорить не монотонно, строить живые диалоги», – рассказала учитель русского языка Галия Хамидова.

Благотворительное мероприятие в школе-интернате прошло в рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра». Его посетила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Мы давно мечтали создать центр слуха. Этой школе не хватало только оборудования. Благодаря “Дому Роналда Макдоналда“ оно появится», – отметила Фазлеева.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана приняло решение о создании ресурсного центра поддержки слепоглухих на базе Казанской школы-интерната имени Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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