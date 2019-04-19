Татар-информ

19 апреля 2019, 11:36

ОбществоHi-Tech

На «Свияжских холмах» за прошедший сезон побывали гости из 59 регионов страны

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ОбществоHi-Tech

На «Свияжских холмах» за прошедший сезон побывали гости из 59 регионов страны

Компания Tele2 проанализировала активность абонентов на 36 горнолыжных курортах.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Tele2 проанализировала активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2, определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона. В число исследованных курортов вошел и спортивный комплекс Татарстана «Свияжские холмы».

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018-го по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза.

Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 годов.

Абоненты Tele2, посетившие горнолыжный комплекс «Свияжские холмы» в Татарстане, за прошедший сезон проговорили в общей сложности более одного миллиона минут. Это в 2,5 раза больше, чем продолжительность звонков, совершенных абонентами оператора в течение прошлого сезона. Аналогично выросло общее число звонков, зафиксированных на курорте в сети Tele2 в данный период. При этом кратными темпами растет и интернет-активность отдыхающих спортсменов. Объем скачанного в сети оператора data-трафика в этом сезоне превысил 65 Тб, что соответствует онлайн-просмотру более 32 тыс. фильмов в стандартном качестве.

Аналитика показала, что общее число абонентов оператора, посетивших «Свияжские холмы», в 2018-2019 годах выросло на 15% год к году. На склонах Татарстана в этом сезоне побывали гости из 59 регионов страны. Наибольшей популярностью горнолыжный город-курорт пользовался у гостей из Москвы, Чувашии и Нижегородской области. А самые длительные каникулы на спусках спортивного комплекса Татарстана провели абоненты Tele2 из Камчатского края и Мурманской области. В среднем туристы из этих регионов оставались в гостях у татарстанцев до пяти дней. Большой популярностью спортивный комплекс пользовался и у местных абонентов оператора – при этом пользователи Татарстана проводили на спусках в среднем от двух до четырех дней.

Средний возраст клиента Tele2, который отдыхал на «Свияжских холмах» в этом сезоне, – 40 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Среди посетивших татарстанский курорт оказалось 59% мужчин и 41% женщин.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 66 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 млн пользователей. Оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни. 

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