В Казани планируют построить Центр детской онкологии при ДРКБ

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Казани спроектируют и построят новое здание Центра детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ. Проект обойдется бюджету РТ в 47,97 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«В первую очередь мы рассматриваем проект строительства Центра детской онкохирургии в Республике Татарстан. В течение года в ДРКБ в среднем оперируется около 400 пациентов с новообразованиями различных локализаций. Новый центр будет рассчитан на 100 коек», – рассказывал глава Минздрава РТ Марат Садыков корреспонденту ИА «Татар-информ» еще в прошлом году.

Создание проекта оценивается в 30,4 млн рублей, сами эскизы будут стоить почти 3 млн. Здание будет восьмиэтажным и сможет вместить 100 койко-мест, из которых 70 – на круглосуточном стационаре.

Также планируется строительство лечебного центра при 7-й городской больнице Казани. На него выделено 22,7 млн рублей. Этот центр будет рассчитан на 143 койки, хотя и окажется меньше по площади, чем детский онкоцентр при ДРКБ – 12,3 тыс. кв. метров против 18,1 тыс.

Общая сумма строительства Центра детской онкохирургии оценивается Минздравом в 1,6 млрд рублей. Как сообщал глава ведомства Марат Садыков, «рассчитываем построить и ввести в эксплуатацию за два-три года».

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