Заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего оправдали по делу о требовании взятки

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Вахитовский районный суд Казани оправдал заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего.

Плющий явился в суд в сопровождении адвоката и еще двоих мужчин, один из которых советовал ему не общаться с прессой. При этом сопровождавший подсудимого вел себя достаточно агрессивно.

Сам обвиняемый поделился, что в суд пришел в хорошем настроении с надеждой на оправдательный вердикт суда.

Как следует из материалов дела, 25 февраля 2017 года Плющий наложил запрет на продажу квартиры одного из должников. Чтобы снять запрет, замглавного пристава, по версии следствия, попросил взятку в 100 тысяч рублей.

По данным УЭБ и ПК МВД по РТ, Плющий снял запрет на регистрацию квартиры должника, благодаря чему последний смог ее продать за 2,5 млн рублей. В августе 2017 года Верховный суд РТ изъял квартиру у нового владельца, однако денег покупателю так и не вернули.

«Суд пришел к выводу, что причастность Плющего к предъявленному ему обвинению не установлена, поэтому он подлежит оправданию. За ним признано право на реабилитацию и на возмещение вреда, причиненным в результате уголовного преследования», – рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Плющий был оправдан в суде по делу о превышении должностных полномочий. По первоначальной версии следствия, замглавного пристава поручил своим подчиненным закрыть семь тысяч исполнительных производств, не взыскав с должников назначенных судом сумм. Ущерб оценивался в полмиллиона рублей.

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