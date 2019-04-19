Елена Кривопатре

19 апреля 2019, 11:39

Происшествия

Заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего оправдали по делу о требовании взятки

Рекомендуем

Происшествия

Заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего оправдали по делу о требовании взятки

Фото: Елена Кривопатре

Плющего обвиняли в превышении должностных полномочий и требовании взятки.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Вахитовский районный суд Казани оправдал заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего.
Плющий явился в суд в сопровождении адвоката и еще двоих мужчин, один из которых советовал ему не общаться с прессой. При этом сопровождавший подсудимого вел себя достаточно агрессивно.

Сам обвиняемый поделился, что в суд пришел в хорошем настроении с надеждой на оправдательный вердикт суда.

Как следует из материалов дела, 25 февраля 2017 года Плющий наложил запрет на продажу квартиры одного из должников. Чтобы снять запрет, замглавного пристава, по версии следствия, попросил взятку в 100 тысяч рублей.

По данным УЭБ и ПК МВД по РТ,  Плющий снял запрет на регистрацию квартиры должника, благодаря чему последний смог ее продать за 2,5 млн рублей. В августе 2017 года Верховный суд РТ изъял квартиру у нового владельца, однако денег покупателю так и не вернули.

«Суд пришел к выводу, что причастность Плющего к предъявленному ему обвинению не установлена, поэтому он подлежит оправданию. За ним признано право на реабилитацию и на возмещение вреда, причиненным в результате уголовного преследования», – рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Плющий был оправдан в суде по делу о превышении должностных полномочий. По первоначальной версии следствия, замглавного пристава поручил своим подчиненным закрыть семь тысяч исполнительных производств, не взыскав с должников назначенных судом сумм. Ущерб оценивался в полмиллиона рублей. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Момент взрыва кислородных баллонов в легковушке в Нижнекамске попал на видео
Новости дня
15:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о профилактике и лечении сезонной аллергии

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:29
Не закрыла дверь вагона: В Казани суд оштрафовал проводницу, из-за которой погибла пассажирка поезда

В ноябре прошлого года пассажирка поезда Ижевск – Москва открыла дверь вагона, выпала на рельсы и погибла под поездом, который ехал следом.

15:10
Городские службы Казани за 20 дней очистят от мусора реки и озера города

Рабочие чистят водоемы от бутылок, пластика и пенопласта.

15:00
В честь Дня местного самоуправления Президент Татарстана подарил исполкомам 50 автомобилей

В Казани прошло посвященное предстоящему празднику торжественное мероприятие с участием Рустама Минниханова.

14:54
В выходные Татарстан ждет теплая погода

В воскресенье воздух прогреется до 9 – 14 градусов тепла.

14:40
Программу о проблемах татарской молодежи снимут в формате 4К с помощью дрона

Минкультуры Татарстана держит в секрете подробности телепроекта, который обойдется республике в 330 тыс. рублей.

14:32
Новый замруководителя исполкома Набережных Челнов будет курировать вопросы строительства

Появление должности продиктовано реализацией в городе значительного списка проектов, связанных со строительством дорог и социально значимых объектов.

14:20
В ИА «Татар-информ» расскажут о переходе на информационную систему «Меркурий»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:17
Момент взрыва кислородных баллонов в легковушке в Нижнекамске попал на видео

Сегодня днем возле дома № 14 на улице Тихая аллея в салоне легковушки взорвались два кислородных баллона.

14:15
Более ста подростков со всего Татарстана мерились силами в автомастерстве и знаниями ПДД

Накануне в Казани состоялся республиканский конкурс по автомногоборью среди команд юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет.

14:13
Водителя легковушки после взрыва в Нижнекамске в состоянии шока доставили в больницу

Сегодня днем возле дома № 14 на улице Тихая аллея в автомобиле взорвались кислородные баллоны.

14:04
Рустам Минниханов: Поддержка местного самоуправления и впредь будет в центре нашего внимания

Президент РТ принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня местного самоуправления.

14:00
Андрей Кондратьев: «Избирателей волнуют темы благополучия и качества жизни»

Людям нужны конкретные пути решения их вопросов, убежден глава исполкома татарстанских единороссов.

13:51
Полиция Набережных Челнов выяснила, кто уронил кирпич на голову 10-летнего ребенка

Мальчик попал в больницу с серьезной травмой после того, как получил удар по голове возле дома 54/22.

13:40
Депутаты Госсовета РТ от «Единой России» исполнили 80% наказов избирателей

Парламентарии – участники предварительного голосования «ЕР» отчитались о выполнении 80% наказов татарстанцев.

13:28
Для создания музея на базе Ту-144 в Казани требуется 150 млн рублей

На сегодняшний день КНИТУ (КАИ) уже привлек 37,5 млн рублей на создание музея.

13:15
В Нижнекамске водитель легковушки пострадал при взрыве кислородных баллонов в салоне авто

Инцидент произошел сегодня днем возле дома № 14 на улице Тихая аллея.

13:14
Президент РТ: Местное самоуправление должно быть способным удовлетворять запросы граждан

Рустам Минниханов поздравил представителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

13:04
Ведущего перевозчика между Кипром и РФ определили в Минтуризма Кипра

На долю авиакомпании «Россия» приходится 40% пассажирооборота между двумя странами.

13:00
На праймериз «Единой России» в РТ впервые внедрят электронное голосование

Цифровая система голосования надежно защитит голоса избирателей, уверен Андрей Кондратьев.

12:54
ГУ МЧС по РТ: Татарстан готов к пожароопасному периоду

В этом году в республике случилось уже 145 пожаров из-за горения травы и мусора.

12:46
Глава АО «Татмедиа» о подписке: «Нам пророчат смерть уже лет пять, но продукция востребована!»

Медиакомпания наградила отличившихся почтальонов и лучшие отделения связи по итогам первого полугодия.

12:45
Продавцы магазина в Казани не заметили пьяного спящего посетителя и заперли его внутри

Запертого в магазине мужчину увидел прохожий и сразу же обратился к сотруднику охраны.

12:45
Среди россиян вырос спрос на умные устройства

Самыми популярными устройствами стали детские часы с геолокацией и фитнес-браслеты.

12:32
Минниханов назвал муниципальных служащих фундаментом развития Татарстана

В ходе торжественного приема работникам муниципалитетов вручили медали и другие награды.

События