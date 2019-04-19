Новый замруководителя исполкома Набережных Челнов будет курировать вопросы строительства

(Набережные Челны, 19 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов объявил конкурс на замещение должности заместителя руководителя исполкома по землепользованию, строительству и архитектуре. Соответствующий документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Конкурс пройдет 14 мая в 11 часов в мэрии города. Претенденты на должность обязаны соотвествовать таким требованиям, как наличие высшего профильного образования, стажа муниципальной службы не менее двух лет или опыта работы по специальности не менее четырех лет.

На данный момент у руководителя исполкома Рината Абдуллина пять заместителей, которые курируют вопросы ЖКХ, правопорядка, экономического развития, финансового обеспечения, образования и культуры. Появление еще одного, со строительным профилем, продиктовано реализацией в городе большого списка проектов, связанных со строительством дорог и социально значимых объектов, пояснили в исполкоме.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.