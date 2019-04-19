Передозировка витамина D оказалась опасна для почек

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Передозировка витамина D может привести к почечной недостаточности. К такому выводу пришла группа канадских исследователей, изучившая историю болезни 54-летнего пациента. Об этом со ссылкой на статью ученых в Canadian Medical Association Journal пишет «Российская газета».

Сотрудники нефрологической клиники, в которую лечащий врач направил больного, обнаружили, что мужчина несколько месяцев в больших количествах принимал витамин D, а перед обострением две недели провел в Юго-Восточной Азии, где много находился на солнце.

Как известно, почти 90% необходимого витамина D вырабатывает сам человеческий организм, когда на кожу попадают солнечные лучи. Оставшаяся часть поступает в организм с едой. В избыточных количествах витамин может привести к чрезмерному повышению уровня кальция и, соответственно, к проблемам с почками.

Это и произошло с пациентом, который по рекомендации натуропата два с половиной года принимал капли, содержащие от 8 тыс. до 12 тыс. международных единиц витамина D, не проверяя его уровень в организме.

Безрецептурные добавки содержат от 800 до 1000 единиц витамина. Медики посоветовали не принимать его в больших количествах, отмечает издание.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», избыток витамина D оказался бесполезен для пожилых людей.

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