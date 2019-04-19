Библиотека для слабовидящих устроит вечеринку «Библиохаос» с косплей парадом и «луками»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). 20 апреля в рамках ежегодной акции «Библионочь» Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает на инклюзивную программу «Библиохаос – Театральная версия», сообщает пресс-служба библиотеки.



Темой «Библионочи» в этом году является слоган «Весь мир театр». Специалисты приглашают всех желающих окунуться в волнующую атмосферу театра через призму литературы, а также чувств и ощущений. Программа ориентирована как на основную категорию – людей с нарушениями зрения, так и для обычных людей и будет проходить на нескольких площадках.



Программа начнется с мастер-класса «Дело в маске», на котором участники под руководством сотрудников Казанского ТЮЗа смогут изготовить театральные маски.



Узнать о том, как превратить визуальные театральные образы в слова, понятные всем, как смотрят незрячие люди спектакли, попробовать себя в роли тифлокомментатора смогут участники мастер-класса по тифлокомментированию.



Также гостям будет представлен короткометражный фильм Резо Гигинеишвили «Без комментариев» с Инной Чуриковой и Игорем Верником в главных ролях. Лейтмотивом трогательной картины об отношениях незрячей матери и ее сына является тема тифлокомментирования.



Представительницы прекрасного пола смогут узнать о секретах красоты и примерить на себя яркий театральный макияж на площадке «Чудеса перевоплощения». Посетив «Театральное фотоателье», все желающие смогут подобрать себе понравившийся «лук», поучаствовать в косплей параде, сделать интересные фотоснимки и селфи в фотозонах.



В театральной типографии «Только точки в этой пьесе» всех ждут интересные эксперименты по изготовлению театральных программок и афиш. Рискнувшим раскрыть в себе новые ощущения будет предоставлена возможность заглянуть за опущенный занавес тьмы на площадке «Сыграть в темную». Здесь участников ждут квест-эксперимент с закрытыми глазами, прогулки с белой тростью и другие развлечения.



На протяжении всей программы будут работать книжные выставки, выставка-продажа работ незрячих мастеров, желающие смогут заглянуть в «Библиотечное закулисье» и познакомиться с жизнью спецбиблиотеки, оформить единый читательский билет и взять понравившуюся книгу.



С более программой можно познакомиться на сайте библиотеки https://rsbsrt.ru/news/1115/

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