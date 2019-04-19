Фильм российского режиссера о послевоенном Ленинграде вошел в программу Каннского кинофестиваля

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В программу «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля включили фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» о судьбе двух женщин-фронтовичек в послевоенном Ленинграде. Об этом сообщается на официальном сайте Каннского кинофестиваля.

В 2017 году Балагов представил на Лазурном побережье свой фильм «Теснота», который получил в Каннах приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы).

Откроет 72-ой Каннский кинофестиваль фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают», которая также будет представлена в программе основного конкурса. Кроме картины Джармуша в основную программу кинофестиваля вошли 19 кинокартин, среди которых «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Молодой Ахмед» братьев Дарденн, «Матиас и Максим» Ксавье Долана и «Радегунд» Терренса Малика.

Вне основной программы кинофестиваля планируют показать биографическую ленту об Элтоне Джоне «Рокетмен», которую, по словам генерального директора кинофестиваля Тьерри Фремо, хотел представить в Каннах сам музыкант.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри в этом году возглавит мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, создатель фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.

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