Пожилая женщина получила переломы ног, попав под колеса иномарки в Казани

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). 82-летняя женщина получила переломы ног, попав под колеса иномарки в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани.

«Накануне в 11.45 28-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" напротив дома № 8 по улице Волгоградская, по предварительным данным, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте», – уточнили в ГИБДД.

В результате наезда пожилая женщина получила различные травмы. Медики диагностировали у пострадавшей переломы обеих лодыжек.



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