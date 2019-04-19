В Нижнекамске в рамках проекта «Улицы моего города» пройдут гулянья под гармонь и барабаны

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 19 апреля, в Нижнекамске у Ледового дворца состоится праздник улицы 30 лет Победы. Гулянья пройдут в рамках проекта «Улицы моего города», инициатором которого является глава города Айдар Метшин, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

По случаю праздника состоится концерт, подготовленный курсантами кадетского корпуса, воспитанниками подростковых клубов и коллективами Дома культуры «Альфа». Гости гуляний также примут участие в играх, конкурсах и аттракционах, угостятся сладкой ватой и попкорном.

Улица 30 лет Победы была для многих нижнекамцев первым местом, где они проживали после приезда в город. Поэтому в празднике примут участие многие представители старшего поколения горожан.

Уже 24 апреля состоится большой праздник на улице 50 лет Октября. Он начнется с короткой торжественной линейки у Вечного огня. Здесь выступят первостроители, создатели монумента Победы, а также жители Нижнекамска, которые когда-то привезли в город священный огонь с Мамаева кургана. Развлекательную программу представит музыкальный колледж – на сцене выступят вокалисты и духовой оркестр.

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