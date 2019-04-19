Прокуратура добилась от Балтасинского ЖКХ очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Шошма

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Прокуратура добилась, чтобы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» очищало сточные воды, сбрасываемые в реку Шошма. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре РТ.

«Установлено, что акционерным обществом "Балтасинское МПП ЖКХ", осуществляющим водоснабжение и водоотведение в Балтасинском районе республики, в процессе деятельности производится сброс в реку Шошма сточных вод с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. Предусмотренные законом экологические документы отсутствуют», – уточнили в надзорном ведомстве.

За данные нарушения ответственное должностное лицо предприятия было привлечено к административной ответственности сразу по двум статьям – «Нарушение правил охраны водных объектов» и «Нарушение правил водопользования».

Также прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить исполнение природоохранного законодательства. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, после чего организация выделила четверть миллиона рублей для того, чтобы обеспечить нормативную очистку сточных вод.



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