Татарстанцев приглашают сдать тест на знание истории Великой Отечественной

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Жители Казани смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, пройдя тестирование из 30 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«26 апреля состоится международная акция “Тест по истории Великой Отечественной войны“. В преддверии Дня Победы всем желающим будет предложено проверить знания об одном из самых трагических периодов истории человечества», – говорится в сообщении.

Тест будет состоять из 30 вопросов, затрагивающих все периоды войны. Их подготовят ученые Военного университета Министерства обороны РФ.

Участниками акции станут жители России и еще 39 стран. Планируется, что в общей сложности тест сдадут около полумиллиона человек. Список площадок, на которых пройдет тестирование, опубликован на сайте проекта Молодежного парламента при Госдуме – кдгр.рф.

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