Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî ÐÒ: Ëàáîðàòîðèè Òàòàðñòàíà ïîçâîëÿþò âûÿâèòü ëþáóþ ýêçîòè÷åñêóþ èíôåêöèþ

(Êàçàíü, 19 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òàòàðñòàíó Ìàðèíà Ïàòÿøèíà ðàññêàçàëà â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó î òîì, êàêèå ïðèâèâêè íåîáõîäèìî ñäåëàòü íàêàíóíå îòïóñêà, ãîòîâû ëè äåòñêèå ëàãåðÿ ê ëåòó è ñî âñåìè ëè ýêçîòè÷åñêèìè èíôåêöèÿìè ìîæåò ñïðàâèòüñÿ Òàòàðñòàí.
«Ó íàñ ëàáîðàòîðèÿ î÷åíü ñîâðåìåííàÿ, î÷åíü òî÷íàÿ, îíà ïîçâîëÿåò äåëàòü âñ¸, ÷òî íóæíî íà ñåãîäíÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðó. Â ïåðèîä ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, êîãäà èäåò ðå÷ü îá ýêçîòè÷åñêèõ îñîáî îïàñíûõ èíôåêöèÿõ, ñëóæáà Ðîñïîòðåáíàäçîðà ðàáîòàåò â óñèëåííîì ðåæèìå. Òóò óæå çàäåéñòâîâàíû ïðîòèâî÷óìíûå èíñòèòóòû, êîòîðûå ìîãóò ðàáîòàòü ñ âîçáóäèòåëÿìè ïåðâîé ãðóïïû ïàòîãåííîñòè. Ýòî ÷óìà, õîëåðà è èíûå èíôåêöèè», – îòìåòèëà Ìàðèíà Ïàòÿøèíà.
Òàêæå ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Òàòàðñòàíà ðàññêàçàëà, êàêîé äîëæíà áûòü åäà â øêîëüíûõ ñòîëîâûõ.
«Ìíîãî íàðåêàíèé íà øêîëüíîå ïèòàíèå â Êàçàíè. ×òî ïèøóò â îáðàùåíèÿõ ðîäèòåëè? ×òî åäà íåâêóñíàÿ è õîëîäíàÿ. Ìû ñ Äåïàðòàìåíòîì ïðîäîâîëüñòâèÿ âñòðå÷àëèñü íåîäíîêðàòíî. Íà ñåãîäíÿ ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ìåíþ îòðàáîòàíî, îíî ìàêñèìàëüíî âêóñíîå, è ó íàñ îñòàåòñÿ ïðîáëåìà òîëüêî ñ õîëîäíîé åäîé. Áóäåì âûõîäèòü íà êàêèå-òî ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò îõâàòèòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî äåòåé ãîðÿ÷èì è çäîðîâûì ïèòàíèåì. Ýòî ïðîáëåìà, êîòîðóþ íóæíî ðåøèòü, ïîòîìó ÷òî ê õîëîäíîé åäå äåòè äåéñòâèòåëüíî íå ïðèòðàãèâàþòñÿ», – îòìåòèëà ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Òàòàðñòàíà.
Êðîìå òîãî, â èíòåðâüþ Ìàðèíà Ïàòÿøèíà ðàññêàçàëà, êàêèå èíôåêöèè ñåãîäíÿ áóøóþò çà ðóáåæîì è êàêèå çàáîëåâàíèÿ ãðîçÿò ïàëîìíèêàì â õàäæå.
Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ñîîáùèëà, íà êàêîì ýòàïå íàõîäèòñÿ ïîäãîòîâêà äåòñêèõ ëàãåðåé ê ëåòó, ÷òî îáÿçàíà ñäåëàòü òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ è êàêèå äåéñòâèÿ ïðåäïðèíèìàòü, åñëè îòïóñê îêàæåòñÿ èñïîð÷åí.
Èíòåðâüþ âûéäåò íà ñàéòå «Ñîáûòèÿ» çàâòðà, 20 àïðåëÿ. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube.
Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí-24» â ñóááîòó, â 18.30, è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.