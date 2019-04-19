Âàëåðèÿ Áåëîâà

19 àïðåëÿ 2019, 12:00

Çäîðîâüå è ñðåäà

Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî ÐÒ: Ëàáîðàòîðèè Òàòàðñòàíà ïîçâîëÿþò âûÿâèòü ëþáóþ ýêçîòè÷åñêóþ èíôåêöèþ

Ðåêîìåíäóåì

Çäîðîâüå è ñðåäà

Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî ÐÒ: Ëàáîðàòîðèè Òàòàðñòàíà ïîçâîëÿþò âûÿâèòü ëþáóþ ýêçîòè÷åñêóþ èíôåêöèþ

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Ìàðèíà Ïàòÿøèíà ðàññêàçàëà, êàêèå èíôåêöèè ñåãîäíÿ áóøóþò çà ðóáåæîì è êàêèå çàáîëåâàíèÿ ãðîçÿò ïàëîìíèêàì â õàäæå.

(Êàçàíü, 19 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òàòàðñòàíó Ìàðèíà Ïàòÿøèíà ðàññêàçàëà â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó î òîì, êàêèå ïðèâèâêè íåîáõîäèìî ñäåëàòü íàêàíóíå îòïóñêà, ãîòîâû ëè äåòñêèå ëàãåðÿ ê ëåòó è ñî âñåìè ëè ýêçîòè÷åñêèìè èíôåêöèÿìè ìîæåò ñïðàâèòüñÿ Òàòàðñòàí.

«Ó íàñ ëàáîðàòîðèÿ î÷åíü ñîâðåìåííàÿ, î÷åíü òî÷íàÿ, îíà ïîçâîëÿåò äåëàòü âñ¸, ÷òî íóæíî íà ñåãîäíÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðó. Â ïåðèîä ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, êîãäà èäåò ðå÷ü îá ýêçîòè÷åñêèõ îñîáî îïàñíûõ èíôåêöèÿõ, ñëóæáà Ðîñïîòðåáíàäçîðà ðàáîòàåò â óñèëåííîì ðåæèìå. Òóò óæå çàäåéñòâîâàíû ïðîòèâî÷óìíûå èíñòèòóòû, êîòîðûå ìîãóò ðàáîòàòü ñ âîçáóäèòåëÿìè ïåðâîé ãðóïïû ïàòîãåííîñòè. Ýòî ÷óìà, õîëåðà è èíûå èíôåêöèè», – îòìåòèëà Ìàðèíà Ïàòÿøèíà.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ

Òàêæå ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Òàòàðñòàíà ðàññêàçàëà, êàêîé äîëæíà áûòü åäà â øêîëüíûõ ñòîëîâûõ.

«Ìíîãî íàðåêàíèé íà øêîëüíîå ïèòàíèå â Êàçàíè. ×òî ïèøóò â îáðàùåíèÿõ ðîäèòåëè? ×òî åäà íåâêóñíàÿ è õîëîäíàÿ. Ìû ñ Äåïàðòàìåíòîì ïðîäîâîëüñòâèÿ âñòðå÷àëèñü íåîäíîêðàòíî. Íà ñåãîäíÿ ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ìåíþ îòðàáîòàíî, îíî ìàêñèìàëüíî âêóñíîå, è ó íàñ îñòàåòñÿ ïðîáëåìà òîëüêî ñ õîëîäíîé åäîé. Áóäåì âûõîäèòü íà êàêèå-òî ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò îõâàòèòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî äåòåé ãîðÿ÷èì è çäîðîâûì ïèòàíèåì. Ýòî ïðîáëåìà, êîòîðóþ íóæíî ðåøèòü, ïîòîìó ÷òî ê õîëîäíîé åäå äåòè äåéñòâèòåëüíî íå ïðèòðàãèâàþòñÿ», – îòìåòèëà ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Òàòàðñòàíà.

Êðîìå òîãî, â èíòåðâüþ Ìàðèíà Ïàòÿøèíà ðàññêàçàëà, êàêèå èíôåêöèè ñåãîäíÿ áóøóþò çà ðóáåæîì è êàêèå çàáîëåâàíèÿ ãðîçÿò ïàëîìíèêàì â õàäæå.

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ñîîáùèëà, íà êàêîì ýòàïå íàõîäèòñÿ ïîäãîòîâêà äåòñêèõ ëàãåðåé ê ëåòó, ÷òî îáÿçàíà ñäåëàòü òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ è êàêèå äåéñòâèÿ ïðåäïðèíèìàòü, åñëè îòïóñê îêàæåòñÿ èñïîð÷åí.

Èíòåðâüþ âûéäåò íà ñàéòå «Ñîáûòèÿ» çàâòðà, 20 àïðåëÿ. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube.

Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí-24» â ñóááîòó, â 18.30, è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

ÃÓ Ì×Ñ ïî ÐÒ: Òàòàðñòàí ãîòîâ ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó

Íîâîñòè äíÿ
15:30
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ñåçîííîé àëëåðãèè

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

15:29
Íå çàêðûëà äâåðü âàãîíà: Â Êàçàíè ñóä îøòðàôîâàë ïðîâîäíèöó, èç-çà êîòîðîé ïîãèáëà ïàññàæèðêà ïîåçäà

Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ïàññàæèðêà ïîåçäà Èæåâñê – Ìîñêâà îòêðûëà äâåðü âàãîíà, âûïàëà íà ðåëüñû è ïîãèáëà ïîä ïîåçäîì, êîòîðûé åõàë ñëåäîì.

15:10
Ãîðîäñêèå ñëóæáû Êàçàíè çà 20 äíåé î÷èñòÿò îò ìóñîðà ðåêè è îçåðà ãîðîäà

Ðàáî÷èå ÷èñòÿò âîäîåìû îò áóòûëîê, ïëàñòèêà è ïåíîïëàñòà.

15:00
Â ÷åñòü Äíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïîäàðèë èñïîëêîìàì 50 àâòîìîáèëåé

Â Êàçàíè ïðîøëî ïîñâÿùåííîå ïðåäñòîÿùåìó ïðàçäíèêó òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà.

14:54
Â âûõîäíûå Òàòàðñòàí æäåò òåïëàÿ ïîãîäà

Â âîñêðåñåíüå âîçäóõ ïðîãðååòñÿ äî 9 – 14 ãðàäóñîâ òåïëà.

14:40
Ïðîãðàììó î ïðîáëåìàõ òàòàðñêîé ìîëîäåæè ñíèìóò â ôîðìàòå 4Ê ñ ïîìîùüþ äðîíà

Ìèíêóëüòóðû Òàòàðñòàíà äåðæèò â ñåêðåòå ïîäðîáíîñòè òåëåïðîåêòà, êîòîðûé îáîéäåòñÿ ðåñïóáëèêå â 330 òûñ. ðóáëåé.

14:32
Íîâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ èñïîëêîìà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ áóäåò êóðèðîâàòü âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà

Ïîÿâëåíèå äîëæíîñòè ïðîäèêòîâàíî ðåàëèçàöèåé â ãîðîäå çíà÷èòåëüíîãî ñïèñêà ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì äîðîã è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ.

14:20
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ïåðåõîäå íà èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Ìåðêóðèé»

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

14:17
Ìîìåíò âçðûâà êèñëîðîäíûõ áàëëîíîâ â ëåãêîâóøêå â Íèæíåêàìñêå ïîïàë íà âèäåî

Ñåãîäíÿ äíåì âîçëå äîìà ¹ 14 íà óëèöå Òèõàÿ àëëåÿ â ñàëîíå ëåãêîâóøêè âçîðâàëèñü äâà êèñëîðîäíûõ áàëëîíà.

14:15
Áîëåå ñòà ïîäðîñòêîâ ñî âñåãî Òàòàðñòàíà ìåðèëèñü ñèëàìè â àâòîìàñòåðñòâå è çíàíèÿìè ÏÄÄ

Íàêàíóíå â Êàçàíè ñîñòîÿëñÿ ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ ïî àâòîìíîãîáîðüþ ñðåäè êîìàíä þíîøåé è äåâóøåê â âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò.

14:13
Âîäèòåëÿ ëåãêîâóøêè ïîñëå âçðûâà â Íèæíåêàìñêå â ñîñòîÿíèè øîêà äîñòàâèëè â áîëüíèöó

Ñåãîäíÿ äíåì âîçëå äîìà ¹ 14 íà óëèöå Òèõàÿ àëëåÿ â àâòîìîáèëå âçîðâàëèñü êèñëîðîäíûå áàëëîíû.

14:04
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ïîääåðæêà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âïðåäü áóäåò â öåíòðå íàøåãî âíèìàíèÿ

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

14:00
Àíäðåé Êîíäðàòüåâ: «Èçáèðàòåëåé âîëíóþò òåìû áëàãîïîëó÷èÿ è êà÷åñòâà æèçíè»

Ëþäÿì íóæíû êîíêðåòíûå ïóòè ðåøåíèÿ èõ âîïðîñîâ, óáåæäåí ãëàâà èñïîëêîìà òàòàðñòàíñêèõ åäèíîðîññîâ.

13:51
Ïîëèöèÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ âûÿñíèëà, êòî óðîíèë êèðïè÷ íà ãîëîâó 10-ëåòíåãî ðåáåíêà

Ìàëü÷èê ïîïàë â áîëüíèöó ñ ñåðüåçíîé òðàâìîé ïîñëå òîãî, êàê ïîëó÷èë óäàð ïî ãîëîâå âîçëå äîìà 54/22.

13:40
Äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÒ îò «Åäèíîé Ðîññèè» èñïîëíèëè 80% íàêàçîâ èçáèðàòåëåé

Ïàðëàìåíòàðèè – ó÷àñòíèêè ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ «ÅÐ» îò÷èòàëèñü î âûïîëíåíèè 80% íàêàçîâ òàòàðñòàíöåâ.

13:28
Äëÿ ñîçäàíèÿ ìóçåÿ íà áàçå Òó-144 â Êàçàíè òðåáóåòñÿ 150 ìëí ðóáëåé

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÊÍÈÒÓ (ÊÀÈ) óæå ïðèâëåê 37,5 ìëí ðóáëåé íà ñîçäàíèå ìóçåÿ.

13:15
Â Íèæíåêàìñêå âîäèòåëü ëåãêîâóøêè ïîñòðàäàë ïðè âçðûâå êèñëîðîäíûõ áàëëîíîâ â ñàëîíå àâòî

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ äíåì âîçëå äîìà ¹ 14 íà óëèöå Òèõàÿ àëëåÿ.

13:14
Ïðåçèäåíò ÐÒ: Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå äîëæíî áûòü ñïîñîáíûì óäîâëåòâîðÿòü çàïðîñû ãðàæäàí

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.

13:04
Âåäóùåãî ïåðåâîç÷èêà ìåæäó Êèïðîì è ÐÔ îïðåäåëèëè â Ìèíòóðèçìà Êèïðà

Íà äîëþ àâèàêîìïàíèè «Ðîññèÿ» ïðèõîäèòñÿ 40% ïàññàæèðîîáîðîòà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè.

13:00
Íà ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè» â ÐÒ âïåðâûå âíåäðÿò ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå

Öèôðîâàÿ ñèñòåìà ãîëîñîâàíèÿ íàäåæíî çàùèòèò ãîëîñà èçáèðàòåëåé, óâåðåí Àíäðåé Êîíäðàòüåâ.

12:54
ÃÓ Ì×Ñ ïî ÐÒ: Òàòàðñòàí ãîòîâ ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó

Â ýòîì ãîäó â ðåñïóáëèêå ñëó÷èëîñü óæå 145 ïîæàðîâ èç-çà ãîðåíèÿ òðàâû è ìóñîðà.

12:46
Ãëàâà ÀÎ «Òàòìåäèà» î ïîäïèñêå: «Íàì ïðîðî÷àò ñìåðòü óæå ëåò ïÿòü, íî ïðîäóêöèÿ âîñòðåáîâàíà!»

Ìåäèàêîìïàíèÿ íàãðàäèëà îòëè÷èâøèõñÿ ïî÷òàëüîíîâ è ëó÷øèå îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ.

12:45
Ïðîäàâöû ìàãàçèíà â Êàçàíè íå çàìåòèëè ïüÿíîãî ñïÿùåãî ïîñåòèòåëÿ è çàïåðëè åãî âíóòðè

Çàïåðòîãî â ìàãàçèíå ìóæ÷èíó óâèäåë ïðîõîæèé è ñðàçó æå îáðàòèëñÿ ê ñîòðóäíèêó îõðàíû.

12:45
Ñðåäè ðîññèÿí âûðîñ ñïðîñ íà óìíûå óñòðîéñòâà

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè óñòðîéñòâàìè ñòàëè äåòñêèå ÷àñû ñ ãåîëîêàöèåé è ôèòíåñ-áðàñëåòû.

12:32
Ìèííèõàíîâ íàçâàë ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ôóíäàìåíòîì ðàçâèòèÿ Òàòàðñòàíà

Â õîäå òîðæåñòâåííîãî ïðèåìà ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëèòåòîâ âðó÷èëè ìåäàëè è äðóãèå íàãðàäû.

Ñîáûòèÿ