Тетюшский район РТ посетит комиссия Республиканской группы по противодействию коррупции

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана побывает комиссия Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции, сообщили в Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Комиссия с 22 по 27 апреля будет оказывать практическую помощь в реализации антикоррупционных мероприятий, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством.

По вопросам противодействия коррупции желающие могут обратиться к участникам комиссии по телефонам: 8 (843) 567-88-69 и 567-86-54, а также по электронной почте: anticorruption.RT@tatar.ru.

Кроме того, 23 апреля в Тетюшах проведут прием граждан депутаты Государственного Совета Татарстана Валерий Власов и Ильшат Гафуров.

Мероприятие пройдет в здании администрации Тетюшского района по адресу: ул. Малкина, д. 39 с 13 до 15 часов. Записаться на прием можно по тем же телефонам – 8 (843) 567-88-69 и 567-86-54 – и по тому же адресу телефонной почты (anticorruption.RT@tatar.ru).

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